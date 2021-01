Programme Quartiers sûrs : des Agents de sécurité de proximité déployés à la Cité Baraka Une vingtaine d'éléments ont été déployés ce lundi dans le cadre du programme "Quartiers Sûrs" à la cité Baraka. A cette occasion, le Directeur Général de l' Agence de sécurité de proximité (ASP) Biram Faye a expliqué cette démarche est en parfaite cohésion avec la politique de sécurité de proximité.

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Janvier 2021 à 20:30 | | 0 commentaire(s)|

Cette vision novatrice du chef de l'Etat consiste à donner aux jeunes de l'occupation tout en coproduisant de la sécurité avec les populations sous l'encadrement des forces de défense et de sécurité.



Le sous-préfet de Grand-Dakar Modou Mbacké Fall s'est réjouit de cette initiative avant d'encourager la Direction générale à poursuivre de telles actions citoyennes.



L'adjoint Maire des Sicap, les autorités coutumières et les riverains se félicitent de la promptitude des autorités à satisfaire les besoins de ses concitoyens.



