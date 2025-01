Programme Souxali Sa Gokh : Dame Diané s’engage avec 1 milliard FCFA pour le développement agricole Le programme Souxali Sa Gokh, une initiative phare du Ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté Alimentaire et de l’Élevage (MASAE), bénéficie d’un soutien de taille. Monsieur Dame Diané, Directeur Général de la société SENEGAL MINERGY PORT, a annoncé une contribution exceptionnelle de 1 milliard FCFA pour soutenir cet ambitieux projet.

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Janvier 2025 à 14:48 | | 0 commentaire(s)|

Le programme, qui vise à créer des Coopératives Agricoles Communautaires, est au cœur des efforts pour renforcer la sécurité alimentaire et promouvoir une souveraineté alimentaire durable au Sénégal. Il met également l’accent sur la création d’emplois durables pour les jeunes et les femmes, offrant ainsi une opportunité de redynamiser le tissu économique des communautés rurales.



Outre la participation de Dame Diané, d’autres figures majeures soutiennent le programme :

• Yérim Sow : 1 milliard FCFA

• Pierre Atepa Goudiaby : 300 millions FCFA

• Mbaye Gueye (EMG) : Contribution en cours



En tant que leader dans les secteurs du transport et de la logistique, notamment avec le Port Minéralier et Vraquier de Bargny-Sendou, Dame Diané démontre une nouvelle fois son engagement pour le développement socio-économique de son pays.



Cette contribution exceptionnelle illustre une synergie parfaite entre le secteur privé et l’État, mobilisés pour bâtir un avenir résilient et inclusif pour les Sénégalais.









Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook