Programme "XËYU NDAW YI": Une priorité dans la politique gouvernementale

Le président de la République rappelle au Gouvernement, la place primordiale qu’il accorde à la jeunesse, qui demeure une priorité majeure en termes d’éducation, de formation, d’emplois et d’insertion par l’entrepreneuriat.



Le Chef de l’Etat insiste, dès lors, sur l’impulsion notable et la coordination optimale des actions gouvernementales liées au Programme "XËYU NDAW YI", soutenu par l’exécution des projets innovants de promotion de la citoyenneté, avec la réception en 2022, des premières "Maisons de la Jeunesse et de la Citoyenneté".