Programme Xeyu Ndaw Yi : Le Président Macky Sall renouvelle pour 3 ans, les contrats des bénéficiaires.

Les jeunes bénéficiaires du programme Xeyu Ndaw Yi diront sans doute qu’il s’agit là d’un cadeau de fin d’année que leur a offert le Chef de l’Etat, Macky Sall.



En effet, le Président de la République a décidé de renouveler le programme et par conséquent les contrats signés à la suite des engagements qu’il avait pris lors du Conseil présidentiel sur l'emploi tenu en 2021. La décision a été actée en Conseil des ministres, ce mercredi 27 décembre 2023. Ce renouvellement sera matérialisé par la signature de nouveaux contrats dont la durée sera cette fois-ci de trois (3) ans.







Pour rappel, dans le cadre de la mise en œuvre du PSE Priorité Jeunesse qui vise à accroître les investissements publics en faveur des jeunes, le Chef de l’Etat avait mis en place le programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion des jeunes Xéyu Ndaw Yi doté d’une enveloppe budgétaire de 450 milliards FCFA, sur la période 2021-2023.







Le Président Macky Sall a apprécié les résultats obtenus ayant conduit les jeunes bénéficiaires à décerner une note très positive au programme.







Le Ministère de la Jeunesse, de l'Entreprenariat et de l'Emploi, dirigé par Pape Malick Ndour, dit s'inscrire dans le cadre de cette nouvelle directive présidentielle. Ainsi, en rapport avec les départements ministériels concernés, il s'attellera, dès le début du mois de janvier 2024, après avoir procédé aux vérifications nécessaires, au renouvellement des contrats régulièrement exécutés et à l’élargissement vers de nouvelles cibles.







Une réflexion sera aussi engagée pour assurer la pérennité de ces nouveaux emplois suivant les instructions du Chef de l'Etat.

