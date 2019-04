Programme Zéro déchet : Madany Sy dénonce un accaparement et exige l’implication des travailleurs du nettoiement Le Secrétaire général du syndicat du nettoiement, Madany Sy a exigé l’implication des travailleurs du nettoiement dans le programme "Zéro déchet", lancé par le chef de l’Etat. « Ce programme "Zéro déchet" ne peut réussir sans l’implication des acteurs du nettoiement», a-t-il, en effet, indiqué sur la RFM, affirmant que lesdits travailleurs n’ont été associés à aucune rencontre dans le cadre de ce programme.

Et d’ajouter, « nous sommes incontournables quelles que soient les mesures qui seront prises ». Et Madany Sy d’accuser, « s’il y a toutes ces agitations et toute cette ampleur autour de ce programme, c’est parce qu’il y a des moyens qui ont été dégagés ».



Mais, prévient-il, « l’argent des ordures doit aller aux ayants-droit ». Mieux encore, Madany Sy demande « les assises du nettoiement pour mieux valoriser les travailleurs de surface ».

