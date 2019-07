Programme « Zéro déchet, zéro bidonville »: Macky Sall demande à son gouvernement de passer en mode Fast Track Le président Macky Sall a profité de la réunion du Conseil des ministres, hier mercredi, pour demander à son gouvernement d’accélérer la cadence dans le programme « Zéro déchet, zéro bidonville ».

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juillet 2019 à 13:04 | | 3 commentaire(s)|

Le chef de l’Etat a invité le gouvernement à assurer le financement urgent et adéquat de ces programmes majeurs et a demandé l’implication notable des collectivités territoriales, des autorités administratives, déconcentrées, des organisations communautaires de base et des populations.

