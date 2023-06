Programme d’Appui au Communes et Agglomérations du Sénégal : Louga sélectionnée pour la 4e année consécutive Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Juin 2023 à 01:05 | | 0 commentaire(s)|

Dans le cadre du Programme d’Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal (Pacasen), la commune de Louga va encore bénéficier de financement pour l’année 2024. Cet acquis est rendu possible grâce au respect des procédures édictées par le bailleur. LOUGA – Pour l’exercice 2024, la commune de Louga va encore bénéficier, pour la quatrième fois […] Dans le cadre du Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (Pacasen), la commune de Louga va encore bénéficier de financement pour l’année 2024. Cet acquis est rendu possible grâce au respect des procédures édictées par le bailleur. LOUGA – Pour l’exercice 2024, la commune de Louga va encore bénéficier, pour la quatrième fois d’affilée, d’un financement du Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (Pacasen). Si l’on en croit Madické Dieng, Secrétaire général de la mairie de Louga, cela est rendu possible grâce au respect des procédures d’éligibilité édictées. « Nous avons rempli toutes les conditions d’éligibilité, en respectant les procédures et les délais fixés, pour bénéficier du financement du Pacasen » a-t-il expliqué.

Ces critères, articulés, entre autres, autour des Conditions minimales obligatoires (Cmo) et des Indicateurs de performance (Idp), ont permis à la commune de Louga d’être éligible pour les financements du Pacasen de l’année 2024. Mieux, a renseigné Madické Dieng, sur les indicateurs de performance, dont le nombre de points requis était fixé à 70 pour l’année 2024, la commune de Louga en a obtenu 74. Ce qui constitue un motif de satisfaction pour le Sg de la mairie de Louga, qui a salué la constance dans la démarche de la collectivité territoriale, pour s’attirer la confiance du bailleur. Selon lui, « depuis quatre ans, la mairie bénéficie de la confiance du bailleur, pour avoir toujours respecté les procédures. La commune de Louga gagne beaucoup dans ce partenariat, car il nous a permis de réaliser beaucoup de choses dans la ville ».

Sous ce rapport, le Sg de la mairie de Louga a révélé que la quasi-totalité des financements reçus du Pacasen ont été investis dans la réhabilitation de la voirie urbaine, durant ces trois dernières années. Sur le montant alloué pour l’année 2024, Madické Dieng a informé que la somme n’est pas encore dévoilée. « Il nous faudra attendre les notifications, au mois de juillet prochain, pour connaître la somme qui sera allouée à la commune de Louga, pour le programme de 2024 », a-t-il expliqué. Toutefois, il est convaincu que la somme attendue sera plus élevée que celle de 2023, qui était d’un peu plus de 400 millions de FCfa. Khalif Aboubacar WELE (Correspondant)



Source : Source : https://lesoleil.sn/programme-dappui-au-communes-e...

Accueil Envoyer à un ami Partager