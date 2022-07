Programme d'Appui des commerçants: le marché HLM a déroulé le tapis rouge à Zahra Iyane Thiam

Depuis jeudi dernier, Madame le ministre de la Microfinance et de l'Economie sociale et solidaire, Zahra Iyane Thiam DIOP, a fait Guédiawaye, Pikine, Keur Massar et Rufisque, pour finir au marché HLM ce samedi 02 juillet 2022. Ceci, pour continuer l'application du programme d'Appui des commerçants en activité, initié par le Président de la République, Macky Sall.