Programme d’entrepreneuriat vert : Le Fonsis et l'Institut mondial pour la croissance verte, nouent un partenariat

Selon un communiqué de presse, la cérémonie de signature a eu lieu ce 26 janvier 2023.Le Gggi a récemment adopté sa stratégie 2030. Dans son document cadre de coopération quinquennale avec l’Etat du Sénégal, le Gggi entend renforce davantage son soutien au Sénégal en réponses à la relance post covid à travers l’introduction de systèmes de gouvernance verte aux niveaux local et national y compris les véhicules et mécanismes de financement verts. «A la lumière de cet objectif stratégique, le Fonsis et le Gggi ont développé ce cadre de partenariat pour faciliter la collaboration entre les parties pour accroitre l’investissement et l’accès à la finance climatique. A cet effet les deux parties ont convenu de travailler autour de ces domaines de collaboration ci-après : la préparation au processus d’accréditation au Fonds vert climat, le développement de mécanismes de mise à l’échelle pour le projet de solarisation des stations de pompage dans la vallée du fleuve Sénégal, l’exploration des opportunités existantes dans le marché des obligations vertes et l’identification des possibilités d’exploiter les solutions d’efficacité énergétique dans les secteurs prioritaires des résultats issus de processus de structuration du Pse vert », ajoute le document.La même source informe que le Fonsis a reçu un mandat du ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération pour la mise en œuvre d’un projet de solarisation de stations de pompage d’eau des exploitations agricoles dans la vallée du fleuve Sénégal. Conformément à ce mandat, le Fonds ambitionne de déployer, au cours des quatre (4) prochaines années, des solutions d’irrigation solaires visant l’amélioration de la rentabilité financière des exploitations agricoles par la baisse du coût de l’énergie tout en maximisant l’impact environnemental.Avec le contexte de mondialisation où les investisseurs sont à la recherche de nouveaux marchés émergents et de niches à fort potentiel de croissance et de rentabilité, le Fonsis contribuera à son capital dans des projets bien structurés aux côtés des investisseurs nationaux et étrangers. Le fonds souverain sénégalais entend orienter ses actions sur des investissements directs ou indirects permettant d’accélérer le développement du tissu économique national ; le développement de champions nationaux dans les secteurs clés ; l’accélération du développement de l’activité de capital-investissement au Sénégal.