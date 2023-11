Programme d’investissements prioritaires régional 2024-2026 : Mille milliards F Cfa pour Kaolack

La région de Kaolack a bénéficié de nombreux investissements, depuis 2012, dans quasiment tous les secteurs socioéconomiques. Mais, de tous, celui des infrastructures routières aura été, sans doute, le plus doté. Cela peut se comprendre en tant que zone carrefour, car tous les chemins passent presque par la capitale du bassin arachidier. De nos Envoyés […]

La région de Kaolack a bénéficié de nombreux investissements, depuis 2012, dans quasiment tous les secteurs socioéconomiques. Mais, de tous, celui des infrastructures routières aura été, sans doute, le plus doté. Cela peut se comprendre en tant que zone carrefour, car tous les chemins passent presque par la capitale du bassin arachidier.

De nos Envoyés spéciaux à Kaolack : Elhadji Ibrahima THIAM (textes) et Mbacké BÂ (photos)

La région de Kaolack est la deuxième étape de la tournée économique du Président de la République démarrée lundi dernier à Kédougou. Comme dans la localité de la « Terre des Hommes », les populations de la capitale du bassin arachidier ont réservé un accueil chaleureux au Président Macky Sall, hier, un peu avant 11 heures, après que son avion a atterri sur le tarmac de l’aérodrome de Kahone, à cinq kilomètres de Kaolack. Une région où, en 12 ans, les politiques publiques qu’il a impulsées se sont matérialisées dans différents secteurs : infrastructures routières, équipements énergétiques, éducation et formation, santé et nutrition, protection sociale, jeunesse, agriculture et élevage, gouvernance et sécurité, modernisation des cités religieuses. Dans tous ces domaines, l’État a investi des centaines de milliards qui ont fortement amélioré les conditions de vie des populations.

Si aucun de ces investissements n’est négligeable, il y en a un qui mérite qu’on s’y attarde : les infrastructures routières. Cela peut s’expliquer par le fait que Kaolack, situé au cœur du pays, est un passage obligé pour le sud et l’est du Sénégal, mais également vers tous les pays voisins à l’exception de la Mauritanie. Un trafic dense qui a besoin de routes de qualité et en quantité. La plus emblématique de ces infrastructures routières est, sans doute, l’autoroute Mbour-Fatick-Kaolack, en cours d’achèvement. Elle est dotée d’un système de péage fermé, d’une clôture grillagée et des aires de services de 100 km de long en 2×2 voies extensibles en 2×3 voies. On peut également citer la reconstruction de la Rn 1 entre Fatick-Kaolack (42 km), pour un coût de 16,4 milliards de FCfa, la réhabilitation de la Rn 4 entre Dinguiraye-Nioro du Rip-Keur Ayib, sur 40 km, plus 6 km de voirie à Nioro, accompagnés d’un réseau d’assainissement pour un montant de 14,28 milliards de FCfa, la réhabilitation de la Rn 5 entre Keur Waly Ndiaye et Sokone en passant par Passy-Sokone sur 25 km, pour un coût de 9,69 milliards de FCfa.

À ces grands projets s’ajoutent certains de moindre envergure, mais non moins importants et relatifs à des travaux d’entretien. On peut citer les cas des tronçons Nioro du Rip-Porokhane (7,8 km), Kavil-Latmingué (12,8 km), Dinguiraye-Taïba Niassène (11 km), le boulevard de Médina Baye (4,2 km), Back Samba Dior-Ndiébel (15 km)… Des pistes rurales aussi ont été réalisées comme celle qui relie Khelcom à Mbadakhoune sur 6,5 km, Niago à Sakhatie sur 52,784 km, Medina Sabakh à Kaymor sur 19,021 km.

Éducation, santé, énergie, assainissement

Dans le domaine de l’éducation et de la formation, Kaolack a ajouté son nom sur la liste des régions accueillant une université. En effet, l’Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass (Ussein) y est construite pour 132 milliards de FCfa. « La création de l’Université du Sine-Saloum El Hadji Ibrahima Niass par décret 2013-173 du 25 janvier 2013 répond à une nécessité socioéconomique, car elle permet au Gouvernement du Sénégal d’apporter une réponse appropriée aux besoins de développement de quatre régions nourricières du centre par la valorisation de leurs ressources et de leurs atouts », peut-on lire dans un document du Bureau d’information gouvernemental (Big).

Le secteur de la santé et de la nutrition n’est pas en reste. Ces dernières années, le Gouvernement du Président Macky Sall a construit dans la région pas moins d’une dizaine de centres et de postes de santé et en a réhabilité d’autres. Parmi les nouvelles constructions, on peut citer ceux de Gandiaye, Keur Ayib, Kohel (Nioro), Ndiba Ndiayène (Nioro), Keur Abibou (Nioro), Dinguiraye (Nioro), Santhie Thiamène, Keur Mandogo (Nioro), Keur Maba Diakhou (Nioro)…

Dans le domaine de l’énergie et de l’électrification, il y a eu l’extension de la centrale de Kahone à travers le Fonds de soutien au secteur de l’énergie. Sa capacité de production a été portée à 104 MW pour un montant total de 19 milliards de FCfa. Cette nouvelle capacité fait de Kahone l’une des centrales les plus importantes du parc de la Senelec, avec des coûts de production très compétitifs. Pour l’assainissement urbain, les travaux ont coûté près de 15 milliards de FCfa, dont 1,2 milliard pour la cité religieuse de Médina Baye, avec l’appui de la Banque ouest-africaine de développement (Boad) dans le cadre du Programme d’assainissement des eaux pluviales de la capitale régionale.

