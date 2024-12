Programme international en Management du Sport : Le CIES en partenariat avec l’UCAD, célèbre la réussite de sa 18e promotion du programme UCAD/FIFA/CIES, ce samedi 7 décembre, à l’UCAD Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Décembre 2024 à 23:34 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-Le Centre International d'Étude du Sport (CIES), en partenariat avec l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), célèbre la réussite de sa 18ème promotion du programme UCAD/FIFA/CIES en management du sport. Cette formation, lancée en 2006, a pour objectif de renforcer les compétences des professionnels du sport en Afrique de l'Ouest. La cérémonie de graduation des 31 diplômés, parrainée par Monsieur Mayacine Mar, directeur technique national du football, se tiendra le 7 décembre 2024 à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le Centre International d'Etude du Sport (CIES), créé en 1995 à Neuchâtel, est une fondation suisse issue d'un partenariat entre la FIFA, l'Université de Neuchâtel, la Ville et le Canton de Neuchâtel. Il mène des activités de recherche, formation et conseil dans le domaine du sport, facilitant les échanges entre le monde académique et les institutions sportives grâce à son réseau international. Le programme UCAD/FIFA/CIES en management du sport, lancé en 2006, résulte d'une collaboration entre l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et le CIES. Il est hébergé à l'INSEPS et vise à fournir aux participants des outils pour promouvoir et professionnaliser le sport en Afrique de l'Ouest, en leur offrant une formation en gestion du sport. Grâce à son réseau mondial, le CIES soutient des projets internationaux en matière de recherche et de formation. Il sert de passerelle entre ces deux mondes, facilitant une meilleure compréhension des enjeux liés à l'industrie du sport et aux sciences du sport. Ce modèle de collaboration permet de renforcer les compétences des professionnels du secteur sportif, à l'échelle internationale. Le programme UCAD/FIFA/CIES : Un modèle de formation en gestion du sport Depuis 2006, le CIES a noué un partenariat avec l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) pour offrir le programme UCAD/FIFA/CIES en management du sport. Ce programme, qui se déroule à l'Institut National Supérieur de l'Éducation Populaire et du Sport (INSEPS) au Sénégal, a pour objectif de fournir aux professionnels du sport, notamment en Afrique de l'Ouest, des compétences avancées en gestion du sport. Ce partenariat est une réponse aux besoins croissants de structuration et de professionnalisation du secteur sportif dans la région. Les participants au programme bénéficient d'une formation de haut niveau qui leur permet de développer une vision stratégique et opérationnelle de la gestion d'organisations sportives modernes. L'objectif est de renforcer leur capacité à gérer efficacement les structures sportives, à développer des projets et à promouvoir le sport dans un cadre professionnel. La 18ème promotion : Une nouvelle génération de leaders du sport en Afrique L'année 2024 marque un tournant pour le programme UCAD/FIFA/CIES, avec la cérémonie de graduation de la 18ème promotion des auditeurs du programme. Cette promotion, composée de 31 diplômés, sera célébrée le samedi 7 décembre 2024 à partir de 09h00 à l'amphithéâtre Khary Amar Fall de l'UCAD, sous le parrainage de Monsieur Mayacine Mar, directeur technique national (DTN) du football et ancien enseignant-chercheur à l'INSEPS. Cette cérémonie symbolise l'engagement du programme UCAD/FIFA/CIES pour la formation des professionnels du sport en Afrique. Elle est l'occasion pour la communauté universitaire, médiatique et sportive sénégalaise de se rassembler et de célébrer l'accomplissement de ces jeunes leaders, prêts à contribuer activement au développement du sport en Afrique de l'Ouest et au-delà. Le programme UCAD/FIFA/CIES continue ainsi de jouer un rôle clé dans la professionnalisation du secteur sportif en Afrique, en offrant des outils essentiels pour la gestion et le développement du sport à l'échelle régionale et internationale.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/prpgramme-international-e... XALIMANEWS

