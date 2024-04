Programmes dédiés à la Diaspora : L’Observatoire des Sénégalais de la Diaspora, demande au Président Bassirou Diomaye Faye de faire le bilan Après la cérémonie de prestation de serment du cinquième président de la République du Sénégal, l’Observatoire des Sénégalais de la Diaspora (OSD) exprime ses vives félicitations et encourage le nouveau président de la République Bassirou Diomaye Faye, à relever le défi du développement, en tenant compte de la vision, l’expertise et de l’apport financier des Sénégalais vivant dans la Diaspora.

A la faveur de notre démocratie légendaire, la fierté de représenter notre cher pays à l’étranger reste encore plus prégnante. Le Sénégalais de la diaspora peut encore continuer à « bomber » le torse partout.



Le Sénégal a failli perdre son lustre mais a, illico, relevé la tête, grâce à ses institutions et à la volonté populaire.



Votre victoire probante à l’élection présidentielle du 24 mars dernier, constitue l’aboutissement d’un long combat démocratique, axé sur un sens patriotique incommensurable. Elle symbolise, à notre sens, une rupture épistémologique assimilable au schisme yougoslave.



Si notre démocratie chevronnée, si vivante, confirme de nouveau l’exception bien sénégalaise dans le monde et en particulier, en Afrique au Sud du Sahara, les diasporas sénégalaises y ont beaucoup contribué, en façonnant l’image de la démocratie, en mobilisant les ressources et les familles restées au pays.



Du coup, votre élection constitue un tournant décisif, non seulement pour le Sénégal, mais également pour sa diaspora, qui représente environ, plus de 20 % de la population, avec près de 3 millions de personnes (Direction générale d'Appui aux Sénégalais de l'Extérieur DGASE – 2022).



Devenue un socle économique et social décisif, la Diaspora concède un apport financier estimé à 1 700 milliards FCfa (2,6 milliards d'euros) en 2022, soit une progression de 4,8% par rapport à 2021.



Le Sénégal dispose ainsi d’un levier probant, sur lequel SEM Excellence Bassirou Diomaye Faye pourra s’appuyer pour développer, à coup sûr, le pays et renforcer sa démocratie.



Depuis 2012, plusieurs programmes ont été lancés pour permettre aux Sénégalais de l’extérieur, de contribuer à l’effort de développement. Des milliards ont ainsi été injectés en faveur de la Diaspora. Quel bilan tirer de cette politique envers les diasporas ?



Etant donné qu’il faut, dès à présent, que l'éclair succède à l’ombre, nous vous demandons de bien vouloir procéder à l’évaluation pointue et exhaustive des différents programmes de l’Etat du Sénégal, dédiés aux diasporas sénégalaises.



L’ambition de l’Observatoire des Sénégalais de la Diaspora (OSD), organisation de droit belge, c’est que partout dans le monde, la flamme de la Diaspora puisse continuer de rayonner sur le développement de notre cher Sénégal.















Le Conseil Exécutif de l’OSD

Jamil Thiam, Sidy Djileh Sambou, Dame Diouf

(Bruxelles, Belgique)



