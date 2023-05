Projection sanitaire : 5 millions de décès par Avc en 2030 ? Rédigé par leral.net le Lundi 22 Mai 2023 à 20:51 | | 0 commentaire(s)|

A mesure que la population mondiale augmente, le nombre de personnes qui décèdent des suites d’un Accident vasculaire cérébral (Avc) croît également de manière spectaculaire, révèle une vaste étude de dimension internationale. Pourtant, les attaques cérébrales sont en grande partie évitables, rappellent les chercheurs. Deux millions de décès des suites d’un Avc (Accident vasculaire cérébral) […] A mesure que la population mondiale augmente, le nombre de personnes qui décèdent des suites d’un Accident vasculaire cérébral (Avc) croît également de manière spectaculaire, révèle une vaste étude de dimension internationale. Pourtant, les attaques cérébrales sont en grande partie évitables, rappellent les chercheurs. Deux millions de décès des suites d’un Avc (Accident vasculaire cérébral) en 1990, trois millions en 2019… cinq millions en 2030 ? C’est la projection peu réjouissante récemment publiée dans « Neurology, la revue médicale de l’Académie américaine de neurologie ». Elle est tirée d’une étude basée sur l’analyse de données du « Global Health Data Exchange », une banque de données de santé mondiale, recueillies entre 1990 et 2019. Les chercheurs chinois à l’origine de l’étude se sont tout particulièrement intéressés à l’Avc ischémique, le plus fréquent des Avc. Il se traduit par l’obstruction d’une artère cérébrale, qui bloque la circulation sanguine dans le cerveau et peut entraîner de lourdes conséquences, dont le décès. Ses symptômes, qui doivent conduire à appeler les secours sans attendre : difficulté à s’exprimer, paralysie faciale avec bouche de travers, perte de force d’un bras ou d’une jambe, anomalie brutale de la vision. Ce type d’Avc augmente donc de manière régulière et continue depuis trois décennies. Cela s’explique par l’augmentation et le vieillissement de la population mondiale, mais aussi par « la combinaison de facteurs liés au mode de vie », indiquent les auteurs. Au total, les chercheurs ont relevé sept facteurs de risques majeurs, qui contribuent à l’augmentation des Avc ischémiques : le tabagisme, une alimentation riche en sodium, l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie, le dysfonctionnement rénal, l’hyperglycémie, entre autres. « Arrêter de fumer, modifier son alimentation, pratiquer une activité physique… font partie des habitudes à adopter, si ce n’est pas déjà le cas3 », peut-t-on lire. Il est également conseillé de faire surveiller régulièrement son taux de cholestérol et sa tension Destination santé



Source : https://lesoleil.sn/projection-sanitaire-5-million...

