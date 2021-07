Projections budgétaires pour 2022 de 5.000 milliards de FCFA : les précisions du ministère des Finances face à une sortie de Abdoul Mbaye. Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Juillet 2021 à 00:06 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre des Finances chargé du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, a annoncé que le projet de budget 2022 s'établirait à plus de 5 000 milliards de francs Cfa y compris l'amortissement de la dette, soit le doublement en dix (10) ans du budget initial 2012 d'un montant de 2 344,8 milliards de francs Cfa.



C’était lors de la séance plénière portant sur le Débat d'orientation budgétaire. Sauf que cette augmentation du budget a donné des frissons a l’ancien Premier ministre Abdoul Mbaye, qui y voit une volonté du pouvoir de procéder à une bamboula. «Une augmentation du budget de 1000 milliards en une année est un mensonge en prévision pitoyable. Sauf si elle et limitée aux dépenses. Préparons-nous à une bamboula débridée. Gouvernez donc ce pays avec sérieux svp! » avait-il ainsi tweeté. Suffisant pour que les services du ministère des Finances sortent de leur réserve pour faire une précision.



Selon eux, le budget initial 2021 a été arrêté à 4 589,2 milliards FCFA. La loi de finances rectificative votée le 24 juin dernier a été arrêtée à 4 544,6 milliards FCFA, soit une baisse de 44,6 milliards FCFA en valeur absolue et de 1% en valeur relative.



Les projections à partir du budget rectificatif tablent sur un budget 2022 de l'ordre de 5 002 milliards FCFA, soit une progression de 457,4 milliards FCFA en valeur absolue et de 10% en valeur relative et non une augmentation de 1000 milliards FCFA, comme soutenu par l’ancien Premier Ministre Abdoul Mbaye.



Par ailleurs, il faut noter, indique la même source, que l’exécution du budget en 2020 a atteint le montant de 3 935,6 milliards FCFA. Par rapport au budget rectificatif 2021 de 4 544,6 milliards FCFA, la progression a été de 609 milliards FCFA en valeur absolue et de 15,5% en valeur relative. L’augmentation de notre budget d’environ 500 milliards de francs est une tendance observée depuis deux ans.



En définitive, donc comment peut-on douter d'une progression de 10 % du budget 2022 par rapport à 2021, dans un contexte de relance de l'économie ? se questionnent les hommes de Abdoulaye Daouda Diallo qui indiquent que l’ex-Premier ministre Abdoul Mbaye s'est trompé de chiffres et a fait preuve de légèreté...



www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Projections-budgetaires-...

Accueil Envoyer à un ami Partager