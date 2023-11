Projet 100 000 logements: Cinq mille maisons déjà construites Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Novembre 2023 à 10:25 | | 0 commentaire(s)|

Cinq mille maisons ont été déjà construites dans le cadre du projet de l'Etat du Sénégal dit des « 100 mille logements », a révélé jeudi à Saly, Abdoulaye Seydou Sow, ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique. « Nous étions à cinq mille unités d'habitation. Aujourd'hui, l'objectif qui est recherché, c'est d'arriver à vingt mille unités d'habitation » a dit Abdoulaye Seydou Sow, qui présidait l'ouverture de la sixième édition des journées de l'habitat qui se poursuivent ce vendredi, sur le thème '' Mbour terre d'opportunités''. Le ministre annonce qu'en janvier, le projet entrera dans la phase de production massive, avec des promoteurs privés nationaux et internationaux qui ont été associés au projet.



Source : https://lesoleil.sn/projet-100-000-logements-cinq-...

