Projet 100.000 logements: ces mesures indispensables pour la finalisation (Abdoulaye Saydou Sow)

Un atelier d'évaluation et de planification des projets et programmes du MULHP a été organisé à Saly en présence du ministre de l'Urbanisme du Logement et de l'Hygiène publique, Abdoulaye Seydou sow. Ainsi en deux jours, les différents acteurs ont échangé sur la planification urbaine, la formation des agents, mais aussi sur la libération des terres pour le programme des 100 000 logements. "Des dispositions particulières seront prises pour finaliser ce projet", selon le ministre.