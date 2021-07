Projet Agropole Centre : Une mission conjointe Bad, Bei, Enabel séjourne au Sénégal

Selon un communiqué de presse, la mission a pour objectif de recueillir les informations nécessaires pour confirmer la faisabilité du projet, déterminer les actions prioritaires à financer dans le cadre du projet, identifier les dispositions institutionnelles d’exécution et intégrer les questions

transversales (impact environnemental et social, changements climatiques, autonomisation de la femme, emploi des jeunes, nutrition, etc.).



Pour rappel, le projet agropole Centre est un des projets phares du Pse. Le Pzta-Centre couvre les régions de Kaolack, Kaffrine, Fatick et Diourbel. Ces régions s’étendent sur une superficie de 27.992 km² et totalisent une population estimée à 4,7 millions d’habitants. La zone de l’agropole recèle des potentialités agricoles importantes dans la mesure où elle contribue à raison de 61% de la production nationale d’arachide, 50% de la production nationale de mil, 33% de la production nationale de maïs et 35% pour de la production nationale des volailles, etc.



Il comprendra un module central qui abritera les unités agro-industrielles et les services connexes et quatre (4) modules régionaux et treize (13) plateformes départementales pour la collecte et le stockage des produits agricoles, qui s’étendraient à terme sur environ 205 ha dont 80 ha pour le module central, 60 ha pour les 4 modules régionaux et 65 ha pour les plateformes départementales. En plus de son impact financier et économique, le projet de l’agropole centre du Sénégal devrait permettre lors de sa première phase à la création de 4.852 emplois directs,

7.278 emplois indirects et 14.556 emplois induits, soit un total de 26.686 emplois.



A l’occasion du lancement de la mission Adama Baye Racine, secrétaire général du ministère du Développement industriel a déclaré : « le ministère se félicite de la mobilisation des partenaires financiers pour la préparation et la mise en œuvre de ce projet qui constitue une des grandes priorités du pays, nous sommes engagés à mettre à votre dispositions toutes les informations nécessaires pour la préparation et l’évaluation du projet afin de respecter le calendrier de passage du projet a vos Conseils d’administrations respectifs ».



De son côté, Hatem Fellah le responsable pays par intérim de la Bad a affirmé : « avec l’appui technique et financier de la Bad, l’Agropole Sud est en cours d’exécution dont les travaux seront lancés dans les prochaines semaines. Aujourd’hui, nous nous réjouissons du lancement de la préparation de l’Agropole Centre avec l’appui technique et financier de la Banque et les autres partenaires. Ceci témoigne notre engagement à apporter notre soutien pour le développement des agropoles du Sénégal ».



Adou Faye