Projet Akon City: Le Forum civil demande des explications à la Sapco et au ministère du Tourisme
Samedi 12 Septembre 2020

XALIMANEWS : Le Forum civil a adressé une demande de clarification au ministère du Tourisme et à la Sapco, concernant le projet Akon City. Le Forum Civil demande des explications sur le montage financier et l'actionnariat autour du projet, entre autres.



Source : Source : https://xalimasn.com/projet-akon-city-le-forum-civ...

