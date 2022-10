Projet BRT: 121 bus électriques en 2023, pour réduire la pollution, 59 000 CO2 évités par an Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Octobre 2022 à 17:00 | | 0 commentaire(s)| Dans le cadre du projet de Bus Rapid Transit (BRT) de Dakar, un contrat de délégation de service public (DSP) a été signé le 21 mars 2022, entre l’Etat du Sénégal (CETUD) et le concessionnaire (Dakar Mobilité SA détenu par Meridiam et le Fonsis). Ils vont mettre en place 121 bus électriques à la pointe de la technologie, avec des prix qui seront accessibles pour la population.

Ce projet inédit en Afrique représente un investissement total de 90 milliards FCfa à travers le projet BRT, Dakar mobilité apportera une solution durable :

Ce projet a de nombreux avantages tels qu'une réduction des émissions atmosphériques et de l’empreinte carbone liées au transport dans l’agglomération dakaroise : plus de 59 000 CO2 seront évités chaque année ; ce qui favorisera l’absence de dépendance au carburant fossile et à ses variations de prix. Les 121 bus commenceront à circuler en début 2023.



Accueil Envoyer à un ami Partager