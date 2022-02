Projet Feed the Future Sénégal : Mise en place d’une task-force pour la mobilisation des ressources

«Feed the Future Sénégal Jeunesse en agriculture continue de travailler en étroite collaboration avec l'administration des sept (7) Universités constituées en pôles régionaux dans le cadre du programme de Développement positif des jeunes (Dpj/Sénégal 4-H) en vue d' assurer la pérennité de leurs projets et de faciliter une mise en relation effective et durables avec leurs partenaires dans les secteurs publiques et particulièrement privé au niveau local, national voire international », renseigne un communiqué de presse. Selon la même source, dans l’optique d’une prise en main concrète et soutenue du programme par les institutions partenaires, il est mis en place une Task force de mobilisation de Ressources. Une unité spéciale pour impulser la dynamique de mobilisation de ressources et permettre à deux universités de mettre en œuvre leurs stratégies de collecte de fonds.



La Task force a pour mission première d'accompagner 2 universités, Uam et Ucad pour faciliter le processus de mobilisation de ressources. Il est composé de membres de la Cellule nationale, de l'équipe du projet, de l'Association 4-H Sénégal, de personnes ressources et enfin des éléments issus des équipes de gestion des 2 Universités, Uam, et Ucad.



La Task force vise comme objectifs d’accompagner les deux institutions Ucad et Uam dans la définition d'objectifs de mise en œuvre d'un plan stratégique globale de mobilisation de ressources. Elle entend également développer un plan d'action (activités et agenda ) en vue d'une levée de fonds destinée aux programmes 4-H de l'Uam et de l'Ucad dans une période de 3 mois allant de février à avril 2022. Il s’agit également de faciliter l’identification des partenaires et des approches ( type activités, évènement, contacts...) en rapport aux potentiels partenaires et différents donateurs en relation avec les deux institution-cibles.



Le projet Feed the Future Sénégal Jea financé par l'Usaid et mis en œuvre par Virginia Polytechnique Institute and State Université (Virginia Tech) a pour objectif d'accroître l'engagement des jeunes dans la croissance économique du Sénégal. Ce projet quinquennal met l'accent sur l'agriculture, l'entrepreneuriat et le leadership pour fournir à la fois des solutions techniques et sociales au chômage et au sous-emploi des jeunes.



Adou Faye







