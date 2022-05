Projet Jappal Ma Japp: L'UE lance l'autonomisation économique et sociale des filles et des femmes Rédigé par leral.net le Samedi 14 Mai 2022 à 17:17 | | 0 commentaire(s)| La solidarité active, en collaboration avec FAADEV ET PAFF, ont organisé une cérémonie de lancement du projet JAPPAL MA JAPP, à Djilor, dans la commune de Fimela. Ce projet a été financé par la Délégation de l'Union européenne au Sénégal. Cela va participer à l'autonomisation économique et sociale effective des filles et des femmes dans leur diversité et favoriser la collaboration entre les organisations de femmes.



Accueil Envoyer à un ami Partager