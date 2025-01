Projet Saxal Jamm : La société civile donne la parole aux femmes, jeunes et handicapés Rédigé par leral.net le Mardi 21 Janvier 2025 à 17:15 | | 0 commentaire(s)|

XALIUMANEWS-Les jeunes, les femmes et les handicapés sont au cœur du développement. C’est le plaidoyer des acteurs de la société civile qui se sont réunis pour discuter des enjeux de l’heure et notamment;, de la contribution de ces couches vulnérables. XALIUMANEWS-Les jeunes, les femmes et les handicapés sont au cœur du développement. C’est le plaidoyer des acteurs de la société civile qui se sont réunis pour discuter des enjeux de l’heure et notamment;, de la contribution de ces couches vulnérables.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/projet-saxal-jamm-la-soci...

Accueil Envoyer à un ami Partager