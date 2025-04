Projet WAE-Alimentation du Central de Cap de Biche : Une réponse stratégique aux besoins énergétiques de Dakar

Le projet WAE-Alimentation du Central de Cap de Biche est une initiative phare portée par la Société Nationale d'Électricité du Sénégal (SENELEC). Il a pour objectif de renforcer la capacité de production énergétique dans la région de Dakar, tout en garantissant une meilleure fiabilité du réseau électrique sénégalais. Face à une demande croissante, ce projet s’inscrit dans la dynamique du développement économique et social du Sénégal.



Un contexte énergétique en pleine transformation

Au cours des dernières décennies, le secteur de l’électricité au Sénégal a connu des avancées notables. Néanmoins, des défis subsistent : la qualité de l’alimentation électrique reste perfectible et les coupures de courant affectent encore la vie quotidienne des citoyens et le fonctionnement des entreprises.



Avec l'accélération de la croissance démographique et la multiplication des projets industriels, les besoins énergétiques augmentent de façon exponentielle. Le projet WAE de Cap de Biche apparaît ainsi comme une solution innovante et nécessaire.



Objectifs du projet WAE-Alimentation de Cap de Biche

Renforcer la capacité de production : Répondre efficacement à la demande énergétique de Dakar et des zones périphériques.



Améliorer la fiabilité du réseau : Réduire les interruptions et garantir une alimentation stable pour les ménages, les services publics et les industries.



Soutenir la transition énergétique : Intégrer progressivement des énergies renouvelables dans le mix énergétique du pays.



Moderniser les infrastructures : Optimiser les réseaux de transport et de distribution grâce à des technologies de dernière génération.



Composantes clés du projet

Construction de nouvelles centrales : Création d’unités de production hybrides (fossiles et renouvelables).



Mise à niveau des lignes électriques : Extension et modernisation des lignes pour une meilleure évacuation de l’énergie produite.



Intégration de systèmes intelligents : Utilisation de technologies de smart grid pour une gestion plus fluide et réactive de la distribution.



📈 Impact économique, social et environnemental

💼 Sur le plan économique

Le projet favorisera l’investissement, stimulera l’entrepreneuriat et contribuera à la création d’emplois durables.



🏥 Sur le plan social

Une meilleure alimentation électrique aura un effet positif sur les services essentiels comme la santé, l’éducation, l’accès à l’eau, et la sécurité.



🌱 Sur le plan environnemental

L’introduction d’énergies renouvelables permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre, en ligne avec les engagements climatiques du Sénégal.



🏁 Un projet structurant pour l’avenir énergétique du Sénégal

Le projet WAE-Alimentation du Central de Cap de Biche représente un tournant majeur pour SENELEC et pour l’ensemble du secteur énergétique sénégalais. Il combine croissance, durabilité et innovation, et positionne le Sénégal comme un leader en matière de stratégie énergétique en Afrique de l’Ouest.