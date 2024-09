Projet d’hôtel fédéral, 950 millions de Fcfa de subvention aux clubs, les décisions phares du Comex de la FSF… Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Septembre 2024 à 22:49 | | 0 commentaire(s)|

Lors de la dernière réunion du Comité Exécutif de la Fédération sénégalaise de football , tenue le 19 septembre 2024, plusieurs décisions importantes ont été prises. Ainsi, la ligue professionnelle débutera le 19 octobre 2024, tandis que le début de la ligue amateur est prévu du 22 au 24 novembre 2024. De plus, à quelques semaines du lancement de la nouvelle saison, la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a annoncé un soutien financier significatif destiné à tous les clubs, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Ce total de 950 millions FCFA vise à aider les équipes à se préparer au mieux pour leurs compétitions. Le soutien financier sera distribué selon les catégories suivantes : 6 millions FCFA pour les clubs de Ligue 1, 4,5 millions pour ceux de Ligue 2, et des montants décroissants pour les divisions inférieures, allant de 500 000 FCFA pour les clubs de Beach Soccer à 2 millions pour les clubs de D1 féminine Par ailleurs, la préparation pour la CAN U17 se déroulera à Dakar du 17 au 31 octobre. Enfin, la FSF travaille également sur un projet d'hôtel fédéral pour l'équipe nationale et a décidé de créer une commission de contrôle des clubs.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Projet-d-hotel-federal-9...

Accueil Envoyer à un ami Partager