Projet d'installation de Sen Agrocel à Fimela et Palmarin : Le gouverneur de Fatick demande l’arrêt des activités du projet Réagissant à des informations reçues relatives à un projet d'installation de Sen Agrocel à Fimela/Palmarin, Madame Seynabou Guèye, le gouverneur de Fatick a adressé une lettre à M El Hadji Madické Dramé lui demandant l’arrêt des activités du projet Sen Agrocel

« A travers la presse, nous avons appris le projet d'installation de Sen Agrocel sur cinq mille (5000) hectares dans les communes de Fimela et Palmarin » dit-elle à l’entame de ses propos.



« Ce projet officiellement inconnu, suscite beaucoup de débats et a même occasionné une manifestation de protestation la semaine passée. En attendant de pouvoir disposer d'informations détaillées sur le projet, je vous demande en toute diligence d'identifier et d'instruire tout acteur impliqué dans la mise en œuvre et l'accompagnement de ce projet à cesser toute activité dans ce sens", a-t-elle ordonné.



