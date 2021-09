Projet d'intercommunalité Diassing: Marsassoum dans la vision inclusive d’un essor qui fédère 4 communes

Conscient que c'est dans l'union que jaillit la lumière, l'équipe municipale de Marsassoum dans sa démarche inclusive, a mis en place le projet 'd'intercommunalité Diassing ".

Selon Saloum Bâ, le coordinateur du développement local de Marsassoum, plus qu'un projet, Diassing regroupant les 4 communes de la contrée, est une idéologie qui veut fédérer les forces économiques pour un développement meilleur et durable. Pour plus détails, il est au micro de Leral Tv #leraltv #kebetu #senegal