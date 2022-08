Projet d’invalidation de la candidature de Ousmane Sonko : Une certaine « justice » pointée du doigt

Lundi 22 Août 2022

Le Parti les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) s’est fendu d’un communiqué pour revenir sur le « projet d’invalidation de la candidature de Ousmane Sonko » qui se peaufinerait par le camp présidentiel.



Ainsi, le Parti d’Ousmane Sonko indique que le chef de l’État Macky Sall et Cie se sont regroupés au Palais de la République pour instruire une « certaine justice de leur venir en aide dans le projet d’invalidation de cette candidature».



In extenso l’Intégralité du communiqué !

