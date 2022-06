Projet de Protection côtière de Saint-Louis : Les populations manifestent leur joie

Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires, M. Oumar Guèye, a visité, ce mardi 28 Juin 2022, à Saint-Louis, les travaux du Projet de Protection Côtière du Littoral de Saint-Louis (PPCS), exécuté par l'Agence de Développement municipal (ADM). Les travaux sont terminés au grand bonheur des populations. Oumar Guèye a annoncé que ce projet sera inauguré prochainement par le Président Macky Sall.



Le ministre s’est également félicité de l’avancée des travaux du SERP, un projet destiné à reloger, pour un coût de 45 milliards de francs CFA financé par la Banque mondiale (BM), les populations victimes de l’avancée de la mer ou des eaux de pluie.



Il assure que le site de recasement a été bien terrassé et que la voirie est en cours de réalisation. Oumar Guèye s’est dit également satisfait de l’achèvement de la digue de protection du SERP, un Projet de relèvement d’urgence et de résilience à Saint-Louis qui prévoit de reloger gratuitement et plus confortablement plus de 500 familles.