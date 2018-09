Projet de développement industriel à faible émission de carbone, résilient aux changements climatiques

Projet de développement industriel à faible émission de carbone et résilient aux changements climatiques



Appel à Manifestation d’Intérêt



Sélection de fournisseurs spécialisés dans le système de monitoring et d’automatisme d’équipement de séchage





I. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le Bureau de Mise à Niveau est une structure administrative chargée, d’accompagner les entreprises du secteur privé dans leur Programme de Mise à Niveau. Il est placé sous la tutelle du Ministère du Commerce, du Secteur Informel, de la Consommation et des PME. Le BMN a pour mission de promouvoir la compétitivité des entreprises par la mise en œuvre de Programmes de Mise à Niveau.



Depuis 2010, le BMN a intégré à son accompagnement sur les aspects liés à l’Environnement et l’Efficacité Energétique. C’est dans ce cadre que le BMN s’est vu confier pour le Sénégal le Projet Régional de« Développement industriel à faible émission de carbone et résilient aux changements climatiques », cofinancé par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) et le Gouvernement du Japon.



L’enjeu de ce Projet est de promouvoir des modes de production sobre en carbone à travers le concept d’Industrie Verte qui permettra aux entreprises de réduire leur impact sur l’environnement, et leur vulnérabilité face aux effets du dérèglement climatique tout en améliorant leur compétitivité.



Ce Projet cible le secteur de l’agroalimentaire notamment :

 Les industries de transformation des produits halieutiques ;

 Les industries de transformation des fruits, légumes et céréales ;

 La valorisation énergétique des déchets issus de l’industrie agroalimentaire.



II. OBJECTIF

La mise en œuvre de la troisième phase du projet a pour principal objectif de mettre en place des projets de démonstration technologiques et de définir les conditions de mise à l’échelle des technologies sélectionnées. Ainsi, pour rendre plus performant les modèles de séchoirs hybrides fabriqués par l’expertise locale, il est prévu de renforcer la performance du séchoir par la mise en place d’un système de monitoring de l’équipement avec un système d’automatisme assuré.



L'objectif principal de cet AMI est de réaliser des points de mesure dans le système de séchage pour les entreprises bénéficiaires du projet. Plus précisément, il s’agira de mesurer en continu les performances du séchoir, en particulier les capteurs solaires, les performances de l'unité de combustion et de la chambre de séchage.





Les points de mesure souhaités sont :

 Température extérieure

 Humidité extérieure

 Température sortie capteur solaire

 Température de sortie du brûleur à biomasse

 Température et d'humidité sèche

 Fonctionnement moteur

 Moteur avec variateur de vitesse

 Volet de recirculation d'air



III. CRITERES D’ELIGIBILITE :

Cet AMI est ouvert à tous fournisseurs de matériels de mesures qui remplissent les critères suivants :

 Etre une société de droit sénégalais ou personne individuelle ;

 Etre en activité et ne pas faire l’objet d’une procédure de règlement judiciaire ;





IV. CRITERES DE SELECTION:

 Disposer d’une expérience d’au moins deux ans dans l’automatisme et le système de monitoring d’appareil ;

 Etre en capacité de fournir les équipements dans 1 délai d’un (01) mois ;

 Disposer de matériel moderne et adapté ;

 Personnel qualifié ;

 Références dans le domaine ;



Tout fournisseur intéressé doit envoyer son dossier de candidature comportant une demande d’adhésion et une fiche de renseignement sur l’entreprise dûment remplies à l’adresse suivante:



BMN

137, Sotrac Mermoz

BP 16595 Dakar Fann

Ou par mail au lowcarbonesn@gmail.com

Au plus tard le 18 Septembre 2018 à 17h.



Toute information complémentaire relative au présent AMI peut être obtenue auprès de :



Mademoiselle Oumou Khairy NIANG Chargée de projet

E-mail : lowcarbonesn@gmail.com

Tél : 33 869 77 70