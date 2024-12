Projet de la Loi de finances 2025 : Souveraineté énergétique, alimentaire, employabilité des jeunes, en priorités

Selon le document reçu au Journal de l’économie sénégalaise (Lejecos), le Plf s’articule autour des priorités sectorielles qui visent à répondre aux différents défis économiques et sociaux et ce, conformément aux orientations qui garantissent l’essor d’une économie diversifiée, compétitive et durablement résiliente. Pour la souveraineté énergétique, le projet de budget 2025 met l’accent sur la sécurisation de l’approvisionnement du pays en hydrocarbures en quantité et en qualité suffisantes et à moindre coût.



«Le renforcement de l’offre et de l’accès à l’électricité de qualité, avec une continuité de service à moindre coût et respectueuse de l'environnement ainsi que la promotion de l’accès durable des populations aux combustibles modernes de cuisson, l’utilisation de technologies innovantes et la promotion d’industries vertes et compétitives, constituent des enjeux importants pour le secteur », lit-on dans le document. Il s’agira également de développer l’écosystème du pétrole et du gaz ainsi que le contenu local, gage d’une participation équitable des entreprises et de la main d’œuvre nationale à l’exploitation des ressources d’hydrocarbures.



Pour la souveraineté alimentaire, le projet de budget 2025 porte une attention particulière à la hausse de la productivité dans l’agriculture, la pêche, l’aquaculture, l’élevage, ainsi que les industries agroalimentaires associées. Il s’agira d’adopter un modèle de paysage agricole structuré autour des petites et moyennes exploitations familiales modernisées ; de mener une réforme agraire basée sur la sécurisation des droits fonciers des exploitations agricoles, surtout celles à caractère familial ; de soutenir le développement des filières avicole, de viande et de lait tout en favorisant la consommation des productions animales nationales ; et de renforcer le dispositif de surveillance maritime des eaux sous juridiction sénégalaise et de lutte contre les activités de pêche illicite.



«Une enveloppe de plus de 1 070 milliards de FCFA, permettra pour l’année 2025, de renforcer la productivité de l’agriculture, le développement de chaines de valeur et des filières moteurs de croissance, notamment agropastorales et halieutiques, la valorisation des productions locales pour assurer l’émergence d’industries locales de transformation capables de satisfaire les besoins du marché local et de conquérir des parts de marché à l’extérieur », précise-t-on. De même, des incubateurs de petites et moyennes entreprises (Pme) seront créés et l’artisanat bénéficiera d’investissements substantiels pour accompagner son essor.



Concernant l’employabilité des jeunes, le projet de budget 2025 accorde une place centrale à l’employabilité des jeunes. A ce titre, dans le secteur de l’enseignement, l’objectif est de bâtir une éducation et une formation professionnelle et scientifique de qualité, attrayantes, accessibles et alignées aux besoins du monde du travail.



Adou Faye

Source : https://www.lejecos.com/Projet-de-loi-de-finances-...