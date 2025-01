Projet gazier Gta : l'opérateur annonce une bonne nouvelle

Dans un communiqué parcouru par Enquête, le groupe BP, opérateur du projet Gta (gaz), propriété du Sénégal et de la Mauritanie, annonce «avoir commencé à acheminé le gaz naturel liquéfié (GNL) de la phase 1 du projet».



«Grâce ce tournant, la Mauritanie et le Sénégal franchissent une nouvelle étape majeure vers un nouveau chapitre passionnant en tant que pays exportateurs de gaz», se félicite Gordon Birrell, le vice-président de BP, repris par la même source.



«Je suis fier des relations que nous continuons à renforcer dans les deux pays. Sans la résilience et et le dévouement de l'équipe de BP et de nos partenaires, ainsi que des gouvernements hôtes, et bien sûr des peuples mauritaniens et sénégalais, rien de tout cela n'aurait été possible», renchérit-il.



Près de 2,3 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié sont attendues par an dans le cadre de cette première phase, rappelle Enquête.

