Projet spatial : Le lancement du premier satellite du Sénégal, prévu pour bientôt

Le premier satellite du Sénégal est fin prêt pour son lancement. Selon Sensat Sénégal qui donne l’information, satellite Gaindesat-1A a été intégré avec succès, dans un déployeur d’Exolaunch aux Etats Unis.



D'après "Bes Bi", GaindéSat-1A est conçu et fabriqué par des ingénieurs et techniciens sénégalais du projet Sensat Sénégal, en collaboration avec le centre spatial de l’université de Montpellier. Le satellite a pour mission, la collecte et la retransmission de données environnementales.



La date du lancement sera communiquée dans les prochains jours. Pour rappel, en octobre 2023, l’ex-ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Pr. Moussa Baldé, avait procédé à la réception du centre de contrôle des données satellitaires.