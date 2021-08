Promobile: Mbackiyou Faye traîné devant l’Inspection du Travail

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Août 2021

La société de téléphonie Promobile est en zone trouble. Les travailleurs ont traîné en justice le promoteur Mbakiyou Faye et lDG de Promobile à l’Inspection du Travail.



D’après "Les Échos", il a été constaté des salaires impayés ou diminués, une prise en charge médicale inexistante, l'absence de cotisations à l’Ipres. Autant de manquements reprochés à Mbackiyou Faye.



Ainsi, il a été annoncé qu’une vague de limogeages est en vue et des employés sont convoqués la semaine prochaine pour un éventuel licenciement par la direction des ressources humaines.



