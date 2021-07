Promotion Goordjigeen: Waly Seck, coupable ou victime? Waly Seck, coupable ou victime? C'est le titre qui barre la Une du quotidien Kritik en ce samedi 10 juillet 2021. Ceci pour dire que le fils de feu Thione Seck a-t-il subi un effet boomerang ou pas sur ce sujet qui est au cœur des débats au quotidien.

Selon le journal, Waly Seck a-t-il simplement ouvert la boîte de Pandore? Le jeune chanteur ne prête-t-il pas le flanc en suivant ses conseils qui veulent le mettre en mal avec l'opinion à travers une confrontation judiciaire?



Comme avec des Oustaz ou célébrités des médias? le fils de feu Thione Seck est-il mal coaché dans un énième rebondissement du dossier l'accusant de promouvoir les LGBT?



Pour rappel, Waly Seck a fait une sortie estimant qu'il est fatigué, "trop, c'est trop, cela suffit", des accusations qui nuisent à sa réputation et celle de sa famille. Et qu'il ne permettrait plus à personne de l'attaquer sans rien faire. Joignant le geste à la parole, il a brandi des menaces menant sur la piste judiciaire et depuis, quelques jours, certains ciblés ont commencé à défiler au niveau des instances juridiques.

