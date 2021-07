Promotion LGBT au Sénégal: Près de 2 milliards FCfa de subventions cherchent...preneurs

Chaque mois de juillet, la communauté internationale Lgbt (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) célèbre la journée de la « Gay Pride ». C’est un événement permettant aux homosexuels ou « goordjiguènes » de revendiquer leurs droits et leur liberté de vivre leur orientation sexuelle. Pour promouvoir les activités culturelles et économiques du « Gay-Pride » en Afrique francophone, « Le Témoin » quotidien a appris que les bailleurs de la communauté Lgbt auraient budgétisé une dizaine de milliards de FCfa, dont deux (02) milliards pour le Sénégal. Rien que pour cette année 2021 !



Cette subvention est destinée aux chanteurs, hommes influents, artistes et autres porteurs de voix, afin de les aider à assurer leurs activités de plaidoyer et de sensibilisation en faveur de la communauté Lgbt. Heureusement qu’au Sénégal, les financements Lgbt cherchent désespérément preneurs à l’occasion de la Gay Pride. Car aucun artiste, chanteur, sportif ou porteur de voix n’ose organiser publiquement des activités aux couleurs Lgbt. Objection ?



« Le Témoin » a sous les yeux un célèbre bulletin mensuel d’Annonces gratuites ayant un bandeau publicitaire aux couleurs Lgbt. Ce, dans son édition de ce mois de juillet 2021. Une chose est sûre : aucun artiste ou chanteur n’est tombé dans la tentation de l’argent sale puisque les confréries et organisations islamiques sont armées de gourdins pour veiller sur l’interdit. Entre la tentation des dizaines de millions et la crainte des gourdins, le choix n’est en effet pas facile à faire ! Car les Sénégalais aiment l’argent, certes, mais ils craignent plus encore les coups et blessures voire la mort…













Le Témoin

