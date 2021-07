Promotion de l’homosexualité au Sénégal : Près de 2 milliards F Cfa cherchent preneurs… Rédigé par leral.net le Mardi 6 Juillet 2021 à 14:35 | | 0 commentaire(s)|

La communauté LGBTQ+ a budgétisé près de 2 milliards de Francs cfa pour promouvoir l’homosexualité au Sénégal. La révélation est faite par nos confrères du journal “Le Témoin”. Selon le journal, Une subvention destinée aux chanteurs, influenceurs, artistes et autres porteurs de voix. Ce, en vue d’aider la communauté LGBTQ+ à assurer leurs activités de […] La communauté LGBTQ+ a budgétisé près de 2 milliards de Francs cfa pour promouvoir l’homosexualité au Sénégal. La révélation est faite par nos confrères du journal “Le Témoin”. Selon le journal, Une subvention destinée aux chanteurs, influenceurs, artistes et autres porteurs de voix. Ce, en vue d’aider la communauté LGBTQ+ à assurer leurs activités de plaidoirie en faveur de leur cause.

Cependant, selon le canard, ces financements cherchent désespérément preneurs en ce mois de juillet. Aucun artiste, chanteur, influenceur n’a accepté de prendre ces fonds car visiblement, aucun Sénégalais n’ose organiser publiquement des événements pour promouvoir la cause LGBTQ+. Exception faite, informe Le Témoin, d’un célèbre magazine destiné à publier des annonces gratuites. Ce magazine a publié le numéro de ce mois avec un bandeau aux couleurs LGBTQ+. Une chose est sûre, aucune célébrité ou star sénégalaise n’est tombée dans la tentation de l’argent. Entre les milliards et le lynchage public, le choix est déjà fait par les concernés.



Source : Source : https://www.lasnews.info/promotion-de-lhomosexuali...

