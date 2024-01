Promotion de l’intelligence artificielle accessible à tous : Macky Sall annonce un plan d’actions de deux ans, estimé à 7 milliards FCfa Rédigé par leral.net le Mardi 16 Janvier 2024 à 13:59 | | 0 commentaire(s)|

C’est devenu un secret de polichinelle. L’intelligence artificielle (IA) prend de plus en plus d’importance dans le monde. Et conscient de cela, le président de la République, Macky Sall, a prévu une feuille de route, pour permettre son accessibilité à tous les Sénégalais. Le chef de l’État a annoncé un plan d’action estimé à environ 7 milliards F CFA. « Le Sénégal s’engage pleinement dans l’avenir de l’IA avec une feuille de route audacieuse. De la création d’un écosystème dynamique à un cluster national, notre vision inclut une IA accessible à tous. Des actions concrètes et un soutien financier pour la recherche démontrent notre détermination. Un plan d’action de deux ans, estimé à 7 milliards F CFA, vise à promouvoir l’IA accessible à tous. Renforçons nos ressources et bâtissons ensemble l’émergence du Sénégal d’ici 2035 », a écrit le



Source : C’est devenu un secret de polichinelle. L’intelligence artificielle (IA) prend de plus en plus d’importance dans le monde. Et conscient de cela, le président de la République, Macky Sall, a prévu une feuille de route pour permettre son accessibilité à tous les Sénégalais. Le chef de l’État a annoncé un plan d’action estimé à environ 7 […]Source : https://lesoleil.sn/promotion-de-lintelligence-art...

Accueil Envoyer à un ami Partager