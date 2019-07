Promotion des homosexuels: Oxfam reconsidère sa position, Mame Mactar Guèye rencontre Elimane Kane aujourd’hui Le différend entre Oxfam et Elimane Kane pourrait avoir une issue heureuse. En effet, la rencontre entre Mame Mactar Guèye et le Directeur des opérations de l’Ong anglaise, hier, a été fructueuse, selon "Vox Populi".

Oxfam a, en effet, consenti à revenir sur sa décision de licencier Elimane Kane, mais encore faut-il que ce dernier fasse le distinguo entre son travail à Oxfam et ses autres activités, notamment avec sa structure Legs Africa. Les responsables de l’Ong, informent, en effet, que Elimane Kane a dernièrement tenu une conférence de presse dans les locaux même d’Oxfam sur le pétrole et le gaz, provoquant une réprobation des autorités contre l’Ong, suspectée de prendre position dans cette affaire.



Par ailleurs, les responsables d’Oxfam soutiennent que la fameuse « lettre d’amour » qui auraient été envoyée à l’ensemble du personnel, n’émane ni de la direction régionale ni de la direction centrale de Londres, mais d’une partie du personnel à l’échelle internationale, mais que cela n’engage en rien Oxfam.



"Vox Populi" renseigne, toutefois, que Mame Makhtar Guèye aura une rencontre décisive ce mardi avec Elimane Kane, à l’issue de laquelle, les angles pourraient être arrondis et la procédure de licenciement suspendue, si ce dernier est dans ces dispositions.

