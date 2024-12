Promotion des politiques de santé publique : Une réponse aux défis majeurs de la nutrition et de la sécurité alimentaire dans la région Rédigé par leral.net le Mardi 10 Décembre 2024 à 19:35 | | 0 commentaire(s)| Le Laboratoire de Recherche en Nutrition et Alimentation Humaine (LARNAH) de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) organise un atelier de lancement de son projet intitulé, « Renforcer les actions politiques fondées sur des données probantes pour garantir un environnement et des régimes alimentaires sains et durables en Afrique de l'Ouest » (REPER). Cette initiative, visant à promouvoir des politiques de santé publique basées sur des données scientifiques robustes, ambitionne de répondre aux défis majeurs de la nutrition et de la sécurité alimentaire dans la région.

À travers cet atelier, les acteurs de la recherche, les décideurs politiques et les experts du secteur alimentaire se réuniront pour explorer des solutions novatrices et durables afin d’améliorer les régimes alimentaires et l’environnement nutritionnel en Afrique de l’Ouest.

