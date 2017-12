Promotion du tourisme interne: Les médias au cœur de la stratégie de l'ASPT Mame Mbaye Niang, ministre du Tourisme a procédé ce matin, à l'ouverture d'un séminaire organisé par l'Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT) qui a pour thème "Importance du traitement de l'information sur l'image de la Destination Sénégal". Cette rencontre dédié à la presse nationale, a pour objectif de vulgariser la mission et les services de l'ASPT, sensibiliser les médias sur leur rôle dans la promotion touristique, créer et animer un réseau dédié à la promotion touristique. Selon le ministre, 25% du financement du Pse a été bouclé pour des investissements dans le secteur touristique.











"Le tourisme constitue l'une des priorités du Plan Sénégal Émergent, référentiel de base de nos politiques et levier structurant l'effort national de développement économique et social. Au moment où nous parlons, 25% du financement du Pse ont été bouclés pour des investissements dans le secteur touristique", a fait savoir le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang, lors de cette rencontre.



L'ambition des autorités est réelle. Le tourisme, deuxième source de devises après la pêche, a été inscrit au rang des secteurs prioritaires du Plan Sénégal Émergent (PSE). Selon le Directeur Général de l'ASPT, la promotion du tourisme interne est au cœur de la stratégie de l’Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT).



"Nous avons organisé cette journée d'échange avec la presse nationale afin de susciter sur un certain nombre de points relatifs à la promotion de la Destination Sénégal et sur l'importation du traitement de l'information sur la destination du Sénégal", à déclaré le directeur général de l'ASPT, Mohamadou Bamba Mbow.



Le Gouvernement compte faire jouer à ce secteur, un véritable rôle de pivot de croissance dynamique inclusive à travers la création de richesses et d'emplois pour les populations.



Par ailleurs, Mame Mbaye Niang invite la presse nationale à refuser la dictature de l'éphémère, du volatile et du sensationnel dans le traitement de l'information et à promouvoir un journalisme qui construit aussi sur le durable, en mettant l'accent sur ce que nous avons de meilleur.



Une performance portée par un climat sécuritaire reconnu et une dynamique de relance affichée sur tous les marchés émetteurs . La destination a ainsi pu regagner la confiance des majors de l'industrie touristique en France, en Italie et en Allemagne et envisager des campagnes grand public, qui ont fortement amélioré la visibilité de la destination.











Ndeye Safietou Nam

