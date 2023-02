Promotion sortante de médecine de l’Ucad: Zahra Iyane Thiam appelle les récipiendaires à rendre l’exercice de leur métier plus profitable aux peuples Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Février 2023 à 13:49 | | 0 commentaire(s)|

Au total, 217 récipiendaires de la promotion sortante de médecine de l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar ont reçu samedi leur parchemins. Leur ambassadrice, Zahra Iyane Thiam, par ailleurs directrice générale de l’Agence sénégalaise pour la promotion des exportations (Asepex) les a appelés à rendre ce métier de médecin plus profitable aux peuples. « Cette […] Au total, 217 récipiendaires de la promotion sortante de médecine de l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar ont reçu samedi leur parchemins. Leur ambassadrice, Zahra Iyane Thiam, par ailleurs directrice générale de l’Agence sénégalaise pour la promotion des exportations (Asepex) les a appelés à rendre ce métier de médecin plus profitable aux peuples. « Cette promotion sortante de médecine 2022 est un creuset qui doit promouvoir dans le long terme, divers échanges dans les domaines scientifiques, professionnels et humanitaires, afin de rendre l’exercice du métier de médecin plus profitable aux peuples, car la coopération est l’essence même de la pratique médicale », a déclaré Zahra Iyane Thiam, qui s’est, toutefois, dit « charmée » par toutes les actions humanitaires que cette promotion a fait déjà en tant qu’étudiants. « Cela présage de ce qu’ils feront de leur métier demain et nous avons le devoir de les accompagner afin d’en faire des références à l’image de leur parrain le Professeur El Hadj Niang », a-t-elle notamment ajouté. La directrice générale de l’Asepex de rappeler que « comme la réalité de la mondialisation est le paradigme dominant de notre époque, votre promotion doit en être un micro Cosme excitant et exaltant », soulignant que ces récipiendaires sont « nos espoirs » car ils « incarnent nos espérances ». Toutefois, l’ambassadrice de la Prosmed 2022, n’a pas manqué de rappeler que « science sans conscience n’est que ruine de l’âme », a fait comprendre que leur mission fondamentale « est de guérir les corps et de sauvegarder les âmes de vos patients ». Concernant, par ailleurs, l’épineuse question des affectations à l’intérieur du pays, elle a souligné que c’est le sens de la politique menée, depuis quelques années, par le chef de l’Etat. « Nous avons aujourd’hui des médecins un peu partout, mais l’Etat travaille pour qu’on ait aussi le même plateau technique partout dans le pays, afin que tous les pratiquants puissent exercer leur métier. Et c’est tout le sens de la politique du Président Macky Sall qui, à travers la modernisation des infrastructures, est en train de faire d’énormes efforts », a rappelé l’ancienne ministre de la Microfinance. Interpellé dans ce sens, le président et porte-parole de la promotion, El Hadj Ibrahima Sylla, a fait savoir que, dans le cadre de leur formation déjà, ils ont eu à mener des activités d’ordre social, des campagnes médicales à Kédougou, et dans d’autres zones très reculées. « Aujourd’hui, nous nous sommes engagés à servir le pays. Ce qui ne veut pas dire se limiter à Dakar », a-t-il rassuré, promettant qu’ils seront tous mobilisés pour servir la nation. Quoi qu’il en soit, leur parrain, Pr. El hadji Niang, les a conseillés de « respecter le serment prononcé devant les parents, la nation mais aussi devant Allah » et surtout de « s’acquitter de leur devoir en respectant l’éthique et la déontologie ».



Source : Source : https://lesoleil.sn/promotion-sortante-de-medecine...

Accueil Envoyer à un ami Partager