Promovilles a Mbour : 10 milliards de F Cfa pour améliorer la voirie, l’éclairage public et l’assainissement

La ville de Mbour est l’une des communes bénéficiaires du Programme de modernisation des villes du Sénégal (Promovilles). Un programme dont la mise en œuvre effective devrait permettre à la capitale de la Petite-Côte de s’enrichir de 16 km de voirie avec les ouvrages d’assainissement, d’aménagement paysager et d’éclairage public annexes d’un coût de 10,4 […]

La ville de Mbour est l’une des communes bénéficiaires du Programme de modernisation des villes du Sénégal (Promovilles). Un programme dont la mise en œuvre effective devrait permettre à la capitale de la Petite-Côte de s’enrichir de 16 km de voirie avec les ouvrages d’assainissement, d’aménagement paysager et d’éclairage public annexes d’un coût de 10,4 milliards de FCfa. Pour l’heure, la première phase a été livrée et la deuxième lancée, au grand bonheur des populations.

Le Programme de modernisation des villes du Sénégal (Promovilles) a réservé une place de choix à la commune de Mbour dans laquelle 16 km de voiries aménagées et assainies doivent être construites pour un coût global de 10,4 milliards de FCfa. En effet, il ambitionne de doter la localité de ces ouvrages avec une partie en pavé, en particulier au centre-ville. Des ouvrages dont une bonne partie a été réalisée, au grand bonheur des citoyens. Ce qui suscite également de l’espoir pour ceux dont les quartiers sont prévus pour recevoir ces aménagements. Sur les 16 km de voirie prévus, 11 tronçons sont concernés par les deux volets financés par l’Etat du Sénégal, avec l’apport de la Banque africaine de développement (Bad) et de la Banque islamique de développement (Bid). Pour le premier, il s’agit principalement d’axes situés au centre-ville et déjà achevés (Avenues Médoune Diop, Cheikh Ahmadou Bamba, Rue René Ndiaye, Boulevard Diamaguène 1 et 2, Rue Hélène Tabet). Dans ce financement, seul le tronçon allant de la Place publique à Route du lycée (11 novembre) reste à construire. Des réalisations qui comportent, en plus de la réalisation de voiries éclairées et assainies, des aménagements connexes. Ce sont désormais les axes prévus dans le cadre du financement de la Bid et qui entrent dans le cadre de la phase 2 du programme qui sont en cours de réalisation.

Autorités et populations impactées apprécient

Malgré tout, les populations apprécient fortement les efforts des pouvoirs publics dans la recherche d’un meilleur cadre de vie pour les citoyens. Sur l’axe emblématique de ces constructions qui se trouve être le boulevard qui traverse les quartiers Diamaguène 1 et Diamaguène 2, le cadre de vie est complètement métamorphosé. Jadis impraticable et obscure, cette route est désormais bitumée et illuminée dès les premières heures de la soirée. Au grand bonheur des riverains qui apprécient et savourent. C’est le cas de Fanta Diop qui tient une boutique de produits cosmétiques aux abords de la route où sur les trottoirs aménagés, se croisent les sportifs du soir et les piétons qui vaquent à leur occupations. «La construction de cette voie est une bonne chose. Non seulement, elle améliore la circulation, mais aussi la lumière permet de rester dehors jusque tard dans la soirée», dit-elle. Aussi, les riverains qui ne se plaignaient de la furie des eaux en période d’hivernage n’ont plus à se plaindre du fait du système d’aménagement qui jalonne la voie et qui permet d’évacuer l’eau. Même appréciation positive pour les automobilistes. Cette voie constitue une route de dégagement pour échapper aux embouteillages qui caractérisent le trafic sur la Rn1.

Le maire de la commune, El Hadj Fallou Sylla, de rappeler que Mbour devait bénéficier initialement de 6 km de voirie, mais s’est retrouvée finalement avec 16 km. Une rallonge d’une dizaine de kilomètres considérée comme une faveur qu’il apprécie à bien des égards. D’autant plus que la réalisation de ces ouvrages incombe à l’institution municipale qui s’en trouve soulagée avec un cadre de vie mieux aménagé. «Avec les travaux et les voies de contournement qui sont prévus dans la phase 2, la circulation sera davantage fluidifiée.» Une deuxième phase dont les travaux ont été lancés en février dernier par le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, Mansour Faye, pour une durée de 18 mois. Au quartier Grand-Mbour dont le sable qui recouvrait la route devrait bientôt faire place au bitume, cette perspective enchante le délégué de quartier, Mamadou Boye, qui disait alors être le réceptacle des complaintes des populations. Du coup, la réalisation de ce tronçon constitue, pour lui, un soulagement.

Ousseynou POUYE

Source : http://lesoleil.sn/promovilles-a-mbour-10-milliard...