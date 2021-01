Propagation de la Covid-19 et sa létalité: Macky Sall sous contrainte Avec la Covid-19 qui gagne du terrain à tous les niveaux, surtout du côté macabre, le Président de la République, Macky Sall serait obligé de durcir les mesures restrictives.

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Janvier 2021 à 06:34 | | 0 commentaire(s)|

Selon L'Observateur, on va vers le durcissement des mesures restrictives à cause de la propagation de la Covid-19 qui ne cesse de continuer son bonhomme de chemin très dangereusement.



L'une des mesures phares qui pourrait faire grincer des dents serait de "relever l'heure du couvre feu de 18h à 5h du matin les week-ends", rapporte le journal.



D'où aussi une réunion du Cnge et saisine de l'Assemblée nationale ce lundi.



