Propos de IMF sur Sonko: La réponse des avocats Rédigé par leral.net le Mardi 14 Mars 2023 à 12:24 | | 0 commentaire(s)|

Les avocats de Ousmane Sonko ont manifesté leur indignation, dans un communiqué de presse, en réponse aux propos de Ismaila Madior Fall à l’émission Objection de Sud Fm. Ils qualifient la sortie du ministre de « prise de position claire et sans ambages ». Ce dernier a « affirmé que le candidat Ousmane Sonko n’avait pas […] Les avocats de Ousmane Sonko ont manifesté leur indignation, dans un communiqué de presse, en réponse aux propos de Ismaila Madior Fall à l’émission Objection de Sud Fm. Ils qualifient la sortie du ministre de « prise de position claire et sans ambages ». Ce dernier a « affirmé que le candidat Ousmane Sonko n’avait pas le droit de diffamer impunément ». Les avocats indiquent que « cette énième dérive ne restera pas sans suites judiciaires car elle porte atteinte à l’intégrité de la procédure ainsi qu’aux principes de la présomption d’innocence et de neutralité, notamment inhérents à une bonne distribution de la justice ».



Source : Source : https://lesoleil.sn/propos-de-imf-sur-sonko-la-rep...

Accueil Envoyer à un ami Partager