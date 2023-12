Propos du Pape sur le mariage homosexuel : Les précisions du patron de l’Église sénégalaise !

« Il a été bien mentionné que nous ne validons pas les orientations sexuelles qui ne correspondent pas à ce que croyons être la volonté et le destin de Dieu et le projet de Dieu sur l’homme », a indiqué ce dimanche, l’archevêque de Dakar, en marge de son traditionnel message de Noël.



Monseigneur Benjamin Ndiaye, pour qui nul n’a le droit, au nom de sa foi, d’aller tuer l’autre parce qu’il ne partage pas votre orientation, précise qu’il faut respecter les gens dans leur point de vue.



« Pour qu’il n’y ait pas de confusions, nous ne validons pas cela et le document est très clair là-dessus. J’invite les gens à lire d’abord le document, à ne pas se contenter de lire des dépêches ou de petites analyses qu’on trouve sur le netn à travers les réseaux sociaux », a-t-il insisté.