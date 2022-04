Propos irresponsables de Djamel Belmadi: Samuel Eto'o et la Fecafoot vont porter plainte La fédération camerounaise de football (Fecafoot) va porter plainte contre la fédération algérienne de football (Faf) auprès de la commission d'éthique de la FIFA, à la suite de la sortie médiatique controversée du sélectionneur d'Algérie. L'information a été officiellement annoncée par voie de communiqué signé de la main du nouveau président de la fédération camerounaise, Samuel Eto'o. "Le Cameroun se réserve le droit de porter l'affaire dans les prochains jours, devant la commission d'éthique de la FIFA".

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Avril 2022 à 06:26 | | 0 commentaire(s)|

"La fédération camerounaise de football (Fecafoot) fait part de sa vive préoccupation à la suite des propos tenus le 24 avril 2022 par monsieur Djamel Belmadi, sélectionneur des Fennecs d'Algérie comme suite au match comptant pour les barrages zone Afrique de la coupe du monde Qatar 2022." Une contre-attaque lancée par la Fecafoot qui n'entend pas se laisser accuser d'une quelconque interférence quant à la qualification des Lions indomptables à la Coupe du monde 2022.



Une réponse aux propos polémiques du sélectionneur des fennecs d'Algérie, Djamel Belmadi qui avait vertement critiqué l'arbitre gambien Bakary Gassama, dans une interview publiée ce dimanche 24 avril sur la chaîne YouTube officielle de la fédération algérienne de football. Belmadi estime que le résultat du match retour avait été faussé à cause d'un arbitrage défaillant voire corrompu.



En tout état de cause, Samuel Eto'o à travers la Fecafoot, "conteste ces allégations diffamatoires instillées de manière allusive et formulées de façon répétitive par les dirigeants algériens du football." En outre il a invité le camp adverse à savoir raison garder et à respecter les règles du jeu de même que l'adversaire.



Pour rappel, le technicien algérien est allé jusqu'à proférer des menaces à peine voilées contre l'arbitre gambien, accusant au passage le Cameroun d'avoir injustement acquis cette qualification au mondial 2022. La meilleure équipe ne s'est pas forcément qualifiée a martelé Belmadi qui a déclaré qu'ils ne laisseront plus jamais un groupe d'individus priver une nation entière des joies d'une participation à une coupe du monde.



La fédération algérienne a introduit un recours auprès de la FIFA avec un des éléments de contestation du résultat du match retour des barrages disputé contre le cameroun (2-1)...

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook