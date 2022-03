Propos jugés diffamatoires: Macky Sall condamne Imam Lamine Sall

Le président de la République, Macky Sall, a réagi aux propos jugés offensants diffamatoires tenus par l'Imam Serigne Lamine Sall contre la communauté catholique sénégalaise. D’après le communiqué du Conseil des ministres, "le chef de l'Etat a condamné, avec fermeté, au nom du Gouvernement, les propos outrageux à l’endroit de la communauté catholique, proférés à travers un organe de presse".



Selon toujours le communiqué, le président de la République a ainsi invité le ministre de la Communication et le Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra) à rappeler aux médias et organes de presse, leurs rôles et responsabilités majeurs dans la préservation des valeurs de la République et la consolidation de la concorde nationale, conformément aux prescriptions des cahiers de charges qui leurs sont opposables.



A rappeler que M. Sall, par ailleurs khalife de Serigne Abass Sall de Louga, avait déjà présenté ses plates excuses comme l'avait exigé l'Eglise.