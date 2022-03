Propos jugés offensants: L'Eglise fait table rase et exhorte l'auteur à s'excuser devant les... Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Mars 2022 à 05:52 | | 0 commentaire(s)| L'Eglise a répondu de manière claire, concise et disciplinée aux propos de Serigne Lamine Sall jugés offensants. Elle se félicite des décisions du CNRA qui a mis en demeure le média Walfadjiri et exhorte l'auteur de ces paroles de présenter ses excuses à tout le Sénégal d'autant que les catholiques et les musulmans ont toujours vécu dans la paix.



