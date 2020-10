Propos polémiques: le député Aliou Dembourou Sow lâché par l'Apr

Les propos du député Aliou Dembourou Sow continuent de susciter des réactions. Dans un communiqué relayé par Beut7, l’Alliance Pour la République dénonce des propos “inacceptables” “L’Alliance pour la République tient à exprimer ses regrets. Aussi, l’Apr se démarque de tout propos et de toute démarche, aux antipodes de la ligne du parti, clairement exprimée à maintes reprises par le président du parti et par nos différentes instances”, note le communiqué. Par ailleurs, “l’Alliance pour la République appelle les responsables et militants à éviter les débats stériles et à rester mobilisés derrière Sem le Président Sall, pour un Sénégal tourné vers l’émergence avec une société solidaire, dans un État de droit”.

Source : http://www.senemedia.com/annonce-31274-propos-polm...