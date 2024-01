Proposition d’épargne et de crédit : Le ministère des Finances alerte les populations et parle d’arnaque

« Le Ministre des Finances et du Budget porte à la connaissance du public que les structures dénommées « Ouest Crédit » et « SénéPrêt », à travers des applications téléchargeables sur « Play store » et « Apple store », proposent illégalement, des opérations de collecte d'épargne et d'octroi de crédit. Ces pratiques, devenues virales sur les réseaux sociaux, sont source d’arnaques auprès des populations », informe le ministère dans le communiqué.



En conséquence, il est requis des populations de cesser toutes activités avec les institutions précitées et, le cas échéant, de se rapprocher de la Direction générale du secteur financier dont les contacts sont indiqués ci-dessous.

